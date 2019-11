Workmate sorgt für Überblick

Von: Catharina Daum

Auf der Blechexpo in Stuttgart stellt der Werkzeugmaschinenbauer Trumpf die neue Software Workmate vor. Auf dem Tablet zeigt sie Maschinenbedienern oder Mitarbeitern in der Montage Informationen an, die den Fertigungsalltag erleichtern: von Hilfestellungen zur Einrichtung der Maschinen bis zu Empfehlungen zur Verpackung von Teilen.