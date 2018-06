Zuverlässige IT maschinennah realisieren

{newsItem.falMedia[0]}

Die Ausweitung der Partnerschaft rundet das Portfolio der beiden Firmen an technischen Lösungen und Services für Rechenzentren ab; sie können jetzt USV-Systeme, Secure-Edge-Rechenzentren mit Brandschutz, Edge-Rechenzentren sowie skalierbare modulare Rechenzentren und Container-Lösungen anbieten. Insbesondere in Regionen wie Nord- und Südamerika, Asien und natürlich Europa werden die modularen Lösungen, die für Sicherheit und hohe Verfügbarkeit sorgen sollen, zum Einsatz kommen.

Sowohl ABB als auch Rittal unterstützen mit ihren weltweiten Netzwerken von Spezialisten den gemeinschaftlichen strategischen Ansatz für die Planung und Realisierung moderner Rechenzentren, wie zum Beispiel Edge-Computing-Rechenzentren.

Vorgefertigte, robuste RZ-Lösungen

Die vorgefertigten, robusten RZ-Lösungen – wie z.B. das in Zusammenarbeit mit HPE auf der Hannover Messe vorgestellte Secure-Edge-Data-Center (SEDC) – sind speziell für die Digitalisierung von Produktionsprozessen in rauen Industrieumgebungen konzipiert. Diese Lösungen ermöglichen die maschinen- und anlagennahe Realisierung von IT-Systemen, die sich durch hohe Sicherheit und Zuverlässigkeit sowie niedriger Netzwerk-Latenz auszeichnen.

„Unsere schlüsselfertigen und in der Praxis bewährten Lösungen unterstützen Unternehmen bei der Bereitstellung der erforderlichen IT-Infrastruktur für sicheres Edge-Computing oder andere smarte Anwendungen“, sagte Rittal-Manager Andreas Keiger. Bei USV und Stromversorgung arbeite man schon lange zusammen. „Diese vertrauensvolle Zusammenarbeit ließ uns den Ausbau der bestehenden Partnerschaft und die Ausweitung auf internationaler Ebene vereinbaren, mit dem Ziel Wachstumschancen zu realisieren“, ergänzt Lara Cortinovis, Global Product Group Manager Power Protection bei ABB. Der Energie- und Automatisierungstechnikkonzern agiere dabei „nicht nur als Lieferant von Komponenten und Systemen, sondern wird vor Ort eingebunden, um sowohl den Vertrieb als auch das Service-Angebot in den lokalen Märkten zu stärken.“

Dezentrale Datenverarbeitung

Moderne Edge-Rechenzentren werden laut Keiger für datengetriebene Unternehmen, in denen das „Internet der Dinge“ enorme Datenmengen erzeugt, unerlässlich. Denn ein Edge-RZ bringt die IT-Infrastruktur näher an den Ort der Datenerzeugung. Das führt automatisch zu einer niedrigeren Netzwerk-Belastung und -Latenz bei gleichzeitig erhöhter Sicherheit und Zuverlässigkeit der Datenverarbeitungsprozesse, die für viele Industrie4.0-Szenarien erforderlich sind.

Rittal und ABB haben im Rahmen ihrer Zusammenarbeit bereits etliche gemeinsame IT-Referenzprojekte für kritische Infrastrukturen realisiert, beispielsweise die Realisierung eines neuen RZ für einen europäischen Flughafen.

Auch beim Lefdal Mine Datacenter arbeiten ABB und Rittal Hand in Hand und bieten eine schlüsselfertige und skalierbare IT-Infrastruktur für die flexible Nutzung der dortigen IT-Systeme. Bei dem Projekt handelt es sich um eines der effizientesten, umweltfreundlichsten und sichersten Colocation-Rechenzentren in Europa, das in einem stillgelegten Olivin-Bergwerk in Norwegen gebaut wurde und eine IT-Kapazität von über 200 MW in der ersten Expansionsphase bietet.

Bildquelle: Rittal