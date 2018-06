Cloud-Services von Innovo

{newsItem.falMedia[0]}

Im Industriepark Höchst bei Frankfurt betreibt die Innovo Cloud GmbH den ersten Cloud-Park Deutschlands: Unternehmen können hier innerhalb weniger Wochen eine sichere und leistungsfähige IT-Infrastruktur für Edge-Computing- und Industrie 4.0-Szenarien in Betrieb nehmen.

Erste Kundenprojekte zeigen, dass das Konzept erfolgreich vom Markt angenommen wird und für unterschiedliche Branchen und Szenarien relevant ist, wie etwa für Industrie-4.0- und Blockchain-Projekte, aber auch für die Finanzindustrie. Denn Produktionsumgebungen, Telekommunikationsnetze, Stromnetze, Verkehrsströme sowie Transportfahrzeuge in der Logistik – immer mehr Abläufe erzeugen Datenströme in Echtzeit und benötigen daher leistungsfähige IT-Systeme direkt am Punkt der Datenerzeugung.

Studien zufolge könnten im Jahr 2019 bereits 40 Prozent der Daten aus dem „Internet der Dinge“ von Edge-IT-Systemen verarbeitet und analysiert werden. Andere Schätzungen gehen davon aus, dass sich bis zum Jahr 2025 rund 60 Prozent der Cloud-Server in Edge-Rechenzentren befinden.

Schnell muss es gehen

Da jedes Edge-RZ mit der Cloud verbunden ist, ist eine direkte Anbindung an globale Internet-Backbones wichtig. Daher ist der Cloud-Park auch in der Nähe zu dem weltweit leistungsfähigsten Internet-Knoten DE-CIX (kurz für „Deutscher Commercial Internet Exchange“) in Frankfurt gelegen.

Im Detail besteht der Cloud-Park aus standardisierten IT-Containern von Rittal. Die modularen, 20 oder 40 Fuß großen RZ-Container sind mobil, skalierbar und haben eine Leistungsdichte von bis zu 35 KW pro Rack. Besonders wichtig ist auch die Energieeffizienz: Dank eines PUE-Leistungswertes (kurz für „Power Usage Effectiveness“) von bis zu 1,1 verbraucht die Anlage bis zu 40 Prozent weniger Energie als übliche Rechenzentren. Zudem erlaubt es die modulare Systemarchitektur, dass Kunden zunächst mit geringer Anfangsinvestition starten. Durch Hinzuschalten weiterer Systeme wird die IT-Kapazität je nach Bedarf schrittweise skaliert.

„Wir haben unseren Cloud-Park mit Blick auf Industrie 4.0, das ‚Internet der Dinge‘ sowie High-Performance-Computing-Szenarien entwickelt. Generell eignet sich das Konzept für viele weitere rechenintensive Workloads. [...] Darüber hinaus können wir die Betriebsleistung und Managed-Services jederzeit an die individuellen Anforderungen der Unternehmen anpassen“, sagt Dr. Sebastian Ritz, Gründer und Geschäftsführer der Innovo Cloud GmbH.

Lokale IT für globale Unternehmen

Insbesondere an Unternehmen in der Rhein-Main-Region, die kurze Latenzzeiten für Industrie-4.0-Anwendungen und Edge-Szenarien benötigen, wendet sich der Cloud-Park Höchst als Standort, der Sicherheit, eine redundante Energieversorgung und eine sehr gute Verkehrsanbindung innerhalb Deutschlands bietet.



Bildquelle: Rittal