Dem Code auf der Spur

Von: Dr. Johannes Bohnet

In der aktuellen Corona-Krise ist verteiltes Arbeiten im Home Office nur eine der ­neuen Herausforderungen für Software-Teams. Jetzt kommt es darauf an, die Zeit ­optimal zu nutzen, um sich für den danach kommenden Neustart in die Poleposition zu bringen.

Dank Nearshoring werden lokale Software-Teams bislang schon vielerorts flexibel um weitere virtuelle Mitglieder ergänzt. Ein auf Home Offices verteiltes Kernteam macht die klassische Zusammenarbeit auf Zuruf und per Whiteboard endgültig hinfällig. Stattdessen sind nun dedizierte Lösungen für die einzelnen Teilaufgaben gefragt. Dazu gehören auch die üblichen Entwicklungswerkzeuge vom Anforderungsmanagement bis zum Code-Repository.

Den Prozess im Blick behalten

„Alle diese Probleme sind im Detail sehr gut gelöst“, befindet Prof. Jürgen Döllner vom Hasso-Plattner-Institut für Digital Engineering (HPI) in Potsdam. „Nur will es schon bei normalem Arbeiten kaum gelingen, den Überblick über den Gesamtprozess zu behalten. In einer virtualisierten Organisation wird das endgültig unmöglich.“ Schließlich kann der Gruppenleiter nicht wahrnehmen, welcher seiner Entwickler sich gerade schwertut, der Teamleiter weiß nicht, welche Anforderungen liegen bleiben, und der Software-Verantwortliche kann nicht sicher sagen, wo der Prozess gerade steht. „Erst die Analyse der unzähligen Datenspuren, die bei der Software-Entwicklung entstehen, bringt den dringend benötigen Gesamtüberblick“, erläutert Döllner. „Mit Künstlicher Intelligenz zieht Software Analytics die richtigen Schlüsse daraus.“ In einem „Digital Boardroom“, wie ihn die Seerene Software Analytics Platform zur Verfügung stellt, haben die Verantwortlichen dann den tatsächlichen Stand des Entwicklungsprozesses jederzeit im Blick und verfügen über eine fundierte Grundlage, ihr Team von Home Office-Arbeitern zu steuern.

Häufiger als sonst wird es in der Krise notwendig, dass andere Teammitglieder einspringen – wenn sie das überhaupt können. Immerhin bestehen in komplexen Software-Projekten oft Wissensmonopole, in denen sich jeweils nur ein einzelner Experte auskennt. Spätestens bei komplexem Code, der eine lange Einarbeitungszeit erfordert, bis ein anderer Entwickler ihn durchdringt, herrscht sofortiger Handlungsbedarf: Dieses Wissen muss besser früher als später auf mehrere Schultern verteilt werden. Sowohl bei der Identifizierung solcher Wissensmonopole als auch bei der Priorisierung nach Code-Komplexität kann Software Analytics wiederum wertvolle Dienste leisten.

An unsauber programmierten Code-Stellen geht später bei jeder Anpassung wertvolle Entwicklungszeit verloren und die Fehlerwahrscheinlichkeit steigt. Primär lohnt es sich also, jene Code-Stellen zu überarbeiten, die von häufigen Anpassungen betroffen sind. Auch die Einführung automatisierter Tests kann sich anbieten, um das Sicherheitsnetz enger zu knüpfen.

„Statt ihre Software-Teams weiterhin mit Methodiken des letzten Jahrhunderts operieren zu lassen, muss es für die Unternehmen jetzt darum gehen, den komplexen Herstellungsprozess von Software mit Analytics und Data Mining datenbasiert zu unterstützen“, fasst Prof. Döllner abschließend zusammen.



Bildquelle: Getty Images / iStock / Getty Images Plus