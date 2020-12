Veränderungen sind immer dann relativ problemlos möglich, wenn ein Unternehmen adaptiv darauf reagieren kann. Adaptive Unternehmen ahnen Trends und Kundenwünsche voraus und sind für den permanenten Wandel sowie akute Fälle gerüstet. Die Herausforderung besteht jedoch darin, nicht nur kurzfristig reagieren zu können. Bereits heute müssen aus technologischer Sicht die Weichen so gestellt werden, dass sich damit auch Fragen beantworten lassen, die in drei bis fünf Jahren aktuell werden – oder gar noch komplett unbekannt sind.

Die Zukunft liegt ohne Wenn und Aber in der Cloud. Für neue IT-Systeme ist ein nativer Cloud-Techstack ein Muss. -Aktuell schmücken sich zwar viele Anwendungen mit einem Cloud-Etikett, aber darunter verbergen sich oft nur virtuelle Maschinen. Neue IT-Systeme sollten natürlich auch – und zwar möglichst schnell und einfach – on premises funktionieren. Das Zauberwort dafür lautet „Container“. Mit Infrastrukturen wie Kubernetes lassen sich Systeme in der Cloud skalieren und vor Ausfall schützen – und das ganz ohne Windows. Damit öffnet sich der Weg in eine hybride Zukunft.

Schneiden Sie alte Zöpfe ab und den Kopf gleich mit: Neue IT-Systeme müssen „headless“ funktionieren. Nur so lassen sich die schönen neuen Funktionen auch in vorhandene Systeme integrieren – falls die Legacy-Software das zulässt. Ein Web-only-Ansatz im Front-end ist ein Muss. Weg mit den sperrigen, schwer zu wartenden Windows-Anwendungen mit angehängten Lizenzrucksäcken. Neue IT-Systeme müssen auch wirklich neu sein. Digitalisierung besteht nicht darin, eine App vor eine Host-Anwendung zu bauen! Wenn ein Unternehmen diese Vorgaben in seiner künftigen IT-Strategie berücksichtigt, dann kann der Markt von ihm wollen, was er will – die eigene IT ist nicht nur immer dabei, sondern bereits die entscheidenden Schritte voraus.

