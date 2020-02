Dienstleistungssparte gestärkt

{newsItem.falMedia[0]}

Ulrich Seibold leitet HPE Greenlake in der DACH-Region.

In seiner neuen Rolle ist Seibold verantwortlich für Produkt- und Portfolio-Management, Vertrieb, Lösungs-Design und das Management von Großprojekten für Greenlake-Lösungen in der DACH-Region. Seibold wird seine bisherige Position als Leiter des indirekten Vertriebs in der DACH-Region beibehalten, bis die Nachfolge geregelt ist. Im Dezember 2019 hatte das Unternehmen angekündigt, dass Keith White, zuvor bei Microsoft verantwortlich für Intelligent Cloud, Worldwide Commercial Business, die globale Leitung des Geschäftsbereichs HPE Greenlake übernimmt.

Die Einrichtung eines dedizierten Geschäftsbereichs für HPE Greenlake erfolgt im Rahmen von HPEs Strategie, bis 2022 sein gesamtes Portfolio auch im As-a-Service-Modell anzubieten. Das As-a-Service-Portfolio kam im Jahr 2017 auf den Markt, nachdem der Konzern zuvor sechs Jahre Erfahrung mit flexiblen und nach Verbrauch abgerechneten Infrastruktur-Bereitstellungsmodellen gesammelt hatte. Zuletzt kündigte das Unternehmen mit HPE Greenlake Central eine Software-Plattform an, die Kunden ein durchgängiges Cloud-Erlebnis für ihre Anwendungen und Daten bietet. Über eine Konsole können sie ihre hybride IT-Umgebung betreiben, verwalten und optimieren.

Ulrich Seibold kam im Jahr 1983 zu HP und war seitdem in verschiedenen Management- und Leitungsfunktionen tätig, unter anderem als Leiter des Branchenvertriebs, Global Accounts und des Geschäftsbereichs Mission Critical Systems in Deutschland. Die letzten zehn Jahre war Seibold bei HPE für den indirekten Vertrieb mit Channel-, Service-Provider-, Alliance- und OEM-Partnern verantwortlich, zuletzt als Vice President Channels & Ecosystem DACH.

Bildquelle: HPE