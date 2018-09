Dr. Michael Luhnen ist Managing Director DACH

{newsItem.falMedia[0]}

Dr. Michael Luhnen soll ab sofort als Managing Director die Geschäfte von Paypal in Deutschland, Österreich und der Schweiz leiten, wie das Unternehmen mitteilte. Er übernimmt von Dr. Frank Keller, der in die Zentrale im kalifornischen San José wechselt, um dort in einer neu geschaffenen Rolle als Vice President & Global Head of Consumer das internationale Verbrauchergeschäft zu leiten.