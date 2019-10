Er wird Senior Director DACH bei Netapp

{newsItem.falMedia[0]}

Netapp ernennt Peter Hanke zum Senior Director Germany, Austria & Switzerland. Sein Ziel sei es, die Stellung des Unternehmens in verschiedenen Geschäftsbereichen in Deutschland, Österreich und in der Schweiz auszubauen. Dafür werde er verstärkt Synergie-Effekte im deutschsprachigen Raum nutzen. Hanke berichtet an Alexander Wallner, Senior Vice President & General Manager EMEA.