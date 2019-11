Infomotion verstärkt die Führungsebene

{newsItem.falMedia[0]}

In seiner neuen Rolle koordiniert der Manager alle vertrieblichen Aktivitäten und unterstützt zudem die Entwicklung und die Umsetzung von Vermarktungskonzepten für neue Geschäftsfelder. „Mit Hartmut Cordes gewinnen wir einen erfahrenen Vertriebsexperten für unser Unternehmen, der uns mit seinem Wissen im Bereich IT-Management und -Beratung ergänzt“, erklärt Geschäftsführer Andreas Naunin. Mit dem gebürtigen Bremer möchte Infomotion den positiven Trend der vergangenen Jahre fortführen.



Hartmut Cordes blickt auf über 30 Jahre Erfahrung in der IT-Branche zurück und hat in Management-Positionen bei IT-Produkt- und Consulting-Unternehmen erfolgreich Großkunden bei deren Business-Transformation begleitet. Zuletzt verantwortete Cordes bei Microsoft als Industry Director das Geschäft mit Business-Software in den Bereichen Retail, CPG und Logistics für den Wirtschaftsraum EMEA. Davor war der Vertriebsexperte rund 15 Jahre im SAP-Umfeld aktiv – davon zehn Jahre bei SAP in Walldorf. Dort war er zuletzt als Mitglied der Geschäftsführung für den Großkundenvertrieb sowie für Großprojekte in den Bereichen Handel, Konsumgüter, Prozessindustrie, Banken und Versicherungen in Deutschland verantwortlich. Dann wechselte er als Vorstand zur KPS AG, ein SAP-Consulting-Unternehmen.

Bildquelle: Infomotion