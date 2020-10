Krisenabwehr braucht Teamwork

ITD: Herr Wöhler, wenn es um IT-Sicherheit geht, wird in der Regel über präventive Maßnahmen gesprochen. Was aber bei -einem konkreten Vorfall geschehen muss, ist vielen gar nicht klar. Woher kommt -dieses Defizit?

Arne Wöhler: Was bei einem Sicherheitsvorfall zu tun ist, hängt vom individuellen Fall ab. Im Zweifel müssen Unternehmen ihre über viele Jahre gewachsenen IT-Infrastrukturen innerhalb weniger Wochen praktisch komplett neu organisieren. Das ist mit großem Aufwand und hohen Kosten verbunden. Wenn sie nicht durch einen akuten Sicherheitsvorfall dazu gezwungen sind, gehen die allermeisten Firmen solch kostspieligen Projekten aus dem Weg. Denn auf den ersten Blick hat es den Anschein, als würden sie nur viel Geld ausgeben und Risiken eingehen, ohne einen Nutzen zu haben. Darum beschäftigen sich Verantwortliche oft erst dann mit der Thematik, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist – also wenn das Unternehmen tatsächlich angegriffen wird.