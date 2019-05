Messe München will die IT von Morgen bauen

{newsItem.falMedia[0]}

Der Anbieter übernimmt den überwiegenden Betrieb der IT-Services der Messe München auf Basis des Service-Portfolios Corbox. Das abzudeckende Leistungsportfolio reiche von der Bereitstellung und dem Betrieb der gesamten Server-Infrastruktur, dem Application Management der anspruchsvollen IT-Umgebung bis hin zum gesamten End-User-Service. Insgesamt werden rund 1.000 IT-Arbeitsplätze betreut. Die Teams beider Unternehmen sind bereits in die Transition gestartet, welche zum Ende des Kalenderjahres 2019 abgeschlossen werden soll. Danach betreut Datagroup den Anwender als strategischer IT-Provider.

Cyber Security, Digitalisierung, Industrie 4.0 – diese Trendthemen verändern die Arbeitswelt und setzen rasant neue Standards. „Die Messe München befindet sich im Wandel, allen voran ist die IT gefordert, sich ständig zu optimieren, um diese Entwicklung zu unterstützen. Nun steht ein weiterer wichtiger Schritt der Umsetzung bevor: In den kommenden Monaten werden standardisierbare und skalierbare Leistungen konsequent an den neuen strategischen IT-Provider übergeben, um die IT von Morgen zu bauen“, so CIO und IT-Bereichsleiter Christian Grodau.



