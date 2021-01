Orchestrierung der Prozesse

Von: Jasmin Krieg

ITD: Herr Stephan, welchen Mehrwert sehen Sie für Unternehmen im Bereich Prozessdigitalisierung?

Rolf Stephan: Spricht man von der Digitalen Transformation, so muss man unterscheiden zwischen der Entwicklung neuer digitaler Geschäftsmodelle und der konsequenten Digitalisierung der eigenen Geschäftsprozesse. Leider werden oft nur Beispiele für erfolgreiche neue Geschäftsmodelle genannt. Die Wahrheit ist doch, dass die überwiegende Mehrzahl der Unternehmen ein gutes traditionelles Geschäftsmodell hat, aber ein immenses Potenzial für Effizienzsteigerung in den Prozessen existiert. Und hier liegt ein großer Hebel. Wenn man nur die Brüche in den Prozessen, die Verwendung von Papier und Formularen reduziert, gewinnt man schon. Wie oft werden in Unternehmen Excel Listen per E-Mail von einer Abteilung zur anderen geschickt? Wie oft müssen Daten in unterschiedlichen Systemen eingegeben werden? Und hier setzt eine konsequente Prozessdigitalisierung an. Vermeidung von „analogen“ Ineffizienzen und eine deutliche Erhöhung des Automatisierungsgrads in den Geschäftsprozessen.

ITD: Welche Technologien werden für die Prozessdigitalisierung eingesetzt?

Stephan: Da gibt es eine ganze Reihe: Künstliche Intelligenz (KI), Robotic Process Automation (RPA), Digital Process Automation (DPA), maschinelles Lernen, Verarbeitung natürlicher Sprachen (NLP), Chatbots und viele mehr. Hier möchte ich beispielhaft RPA und DPA herausgreifen. RPA automatisiert mit Hilfe von Softwarerobotern einzelne, sich wiederholende Aufgaben. Ähnlich wie physische Roboter in einer Fabrik, in einer Fertigung.

DPA betrachtet dagegen ganze Prozesse, oft End-to-End. Hier gilt es, eine Vielzahl von unterschiedlichen Systemen und unterschiedlichen Automatisierungstechnologien zu integrieren. Man spricht auch von der Prozess-Orchestrierung. RPA und DPA agieren also auf unterschiedlichen Ebenen. Automatisierung einzelner Aufgaben und ganzheitliche Automatisierung von Geschäftsprozessen. Die Technologien ergänzen sich also.

ITD: Welche Rolle nehmen Digital Business Plattformen dabei ein?

Stephan: Kernaufgabe moderner Digital Business Plattformen ist die Orchestrierung der Prozesse, also die Integration von Benutzern, Systemen und Technologien. Digital Business Plattformen ermöglichen also erst die Digital Process Automation. Durch diese Orchestrierung bzw. die Integrationsmöglichkeiten erhält man durchgängig digitalisierte Geschäftsprozesse mit hoher User Experience, also keine Medienbrüche mehr, kein „Springen“ von einem IT-System zum nächsten. Digital Business Plattformen erlauben es den Unternehmen zudem, unterschiedliche Technologien sozusagen unter einem Dach einzusetzen.

ITD: Wie helfen Sie ihren Kunden konkret, die neuen Herausforderungen im Zuge der Pandemie zu meistern?

Stephan: Wir digitalisieren und automatisieren Prozesse unserer Kunden, und zwar so, dass Mitarbeiter von lästigen Routinearbeiten entlastet werden und oft auch ortsunabhängig arbeiten können. Wenn wir an die Digitalisierung ganzer Kernprozesse denken, ist die Pharmaindustrie ein gutes Beispiel: Die Möglichkeiten der Digitalisierung kann bedeutsame Impulse setzen, den Genehmigungsprozess von Medikamenten sowie die Abstimmung intern und mit Behörden zu beschleunigen. Unsere Plattform hält alle Beteiligten immer auf dem aktuellen Stand und Wartezeiten zwischen einzelnen am Verfahren beteiligten Stellen sind deutlich verkürzt. Anstehende Aufgaben lassen sich automatisch weiterleiten und bearbeitete Teilschritte über die Plattform auf elektronischem Weg einreichen. Neun von zehn Genehmigungsverfahren können dreimal schneller durchgeführt werden.



