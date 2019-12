OVHcloud schafft neue Position

{newsItem.falMedia[0]}

Der Manager leitet in der neu geschaffenen Position ab sofort die Geschäfte des Cloud-Anbieters in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Zu seinen erklärten Zielen zählen u.a. der Ausbau der Marktposition des Unternehmens in den deutschsprachigen Ländern sowie der Ausbau des Channel-Geschäfts. Falk Weinreich berichtet direkt an CEO Michel Paulin.

Zuletzt war der 47-jährige Weinreich als Senior Vice President Sales and Marketing bei Colt Data Centre Services tätig und führte als Teil des Senior-Leadership-Teams ein weltweites Team im Rechenzentrumsgeschäft des Unternehmens. Insgesamt kann Falk Weinreich auf mehr als 20 Jahre Erfahrung in der ITK-Branche zurückblicken, die er nun in seine neue Rolle einbringen möchte.



Bildquelle: OVHcloud