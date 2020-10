Streckbank für Zellen

Mit einem 3D-Laserdruckverfahren stellen sie Mikrogerüste her, auf deren Pfeilern eine Zelle verankert werden kann. In das Innere des Gerüsts wird ein Hydrogel gedruckt, dass sich auf ein äußeres Signal hin ausbreitet und so die Pfeiler, auf denen die Zelle sitzt, nach außen drückt. So lässt sich gezielt untersuchen, wie die Zelle auf die Deformation reagiert.