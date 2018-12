Takko Fashion mit neuer BI-Lösung

{newsItem.falMedia[0]}

Board International, ein Software-Anbieter für eine All-in-One-Entscheidungsplattform, die Business Intelligence, Performance Management und Advanced Analytics integriert, hat beim Textildiscounter Takko Fashion eine integrierten Lösung zur effizienteren Warensteuerungs- und Sortimentsplanung implementiert. Das Unternehmen löste mit der datenbankbasierten Business-Intelligence-Lösung sein bisheriges Planungstool Zeit ab. Das Projekt wurde mit Unterstützung der SDG Consulting AG realisiert.

„Takko Fashion ist in den vergangenen Jahren erfolgreich gewachsen – genau wie die Datenmengen, die wir verarbeiten: Mehrere Tausend Artikel allein für die Sortimentsplanung! Mit unserem alten Planungstool sind wir definitiv an die Grenzen gestoßen – ganz zu schweigen, von den Problemen, die wir zunehmend hatten. Dazu zählen Inkonsistenzen und der hohe manuelle Aufwand“, erklärt Bernhard Westphal, Senior Director Planning & Allocation bei Takko Fashion. „Bei der Auswahl einer professionellen Software-Lösung waren uns vor allem zwei Dinge wichtig: Das Tool sollte uns durchgängig mit einem Single Point of Truth und in einer einheitlichen Handhabung eine integrierte Waren- und Artikelplanung ermöglichen, dabei Analyse- und Reportingfunktionalitäten bereitstellen und zusätzlich so flexibel sein, dass wir unsere unternehmensspezifiachen Prozesse möglichst optimal abbilden können.“ Beate Döker, für die IT-Seite des Projektes verantwortlich, ergänzt: „Zudem bindet sich die Lösung mit ihrer offenen Architektur in unsere Gesamt-Anwendungslandschaft ein.“

Nach drei Monaten sei die neue Merchandise-Financial-Planning-Lösung in den Live-Betrieb gegangen. Darauf sei die Umsetzung der Assortment-Planning-Lösung mit direkter Schnittstelle zum Produkt- und Ordermanagementsystem gefolgt. Damit können nicht nur Planwerte betrachtet werden, sondern auch die aktuellen Ist-Zahlen.



(Bild: Takko Fashion)