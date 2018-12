Teletrust wählt neuen Vorstand

Alter und neuer Teletrust-Vorsitzender ist Prof. Dr. Norbert Pohlmann (Institut für Internet-Sicherheit an der Westfälischen Hochschule). Wiedergewählt und zum stellvertretenden Vorsitzenden bestimmt wurde Rechtsanwalt Karsten U. Bartels, HK2 Rechtsanwälte. Als neue Vorstände wurden Axel Deininger, Vorstand der Secunet Security Networks AG, und Dr. Kim Nguyen, Bundesdruckerei GmbH, gewählt.

Die scheidenden Vorstände Dr. Rainer Baumgart (CEO Secunet) und Ammar Alkassar (Bevollmächtigter für Innovation und Strategie in der Staatskanzlei des Saarlands) wurden dankend für ihr langjähriges Engagement verabschiedet und bleiben dem Verband eng verbunden.

Prof. Pohlmann: „Wir benötigen IT-Sicherheitslösungen, die den Nutzer und die Anwendungsfreundlichkeit in den Mittelpunkt stellen. Nur so ist die Akzeptanz zu fördern, beispielsweise in Bezug auf elektronische Signaturen und Verschlüsselung.“

IT-Sicherheit ist eine Daueraufgabe für Unternehmen und die öffentliche Verwaltung. Ihre Komplexität und Bedeutung steigt stetig – national wie international.

Rechtsanwalt Bartels: „Teletrust versteht sich nicht nur als Ansprechpartner für IT-Sicherheit, sondern auch für den technischen Datenschutz nach der DSGVO und die Umsetzung des IT-Sicherheitsgesetzes.“ Fokusthemen dabei seien u.a. der Stand der Technik und Security by Design.“