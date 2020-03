Übersichtlichkeit in der Unternehmensplanung

{newsItem.falMedia[0]}

Hirtenberger hat nach eigenen Angaben in der Vergangenheit seine gesamte Unternehmensplanung inklusive Forecasting und Berichtswesen mit Excel erledigt; ein Wechsel in der Führungsebene und die immer komplexer werdenden Excel-Dateien, die aus den unterschiedlichsten Bereichen und Ländern in Form von Unmengen an Tabellen zusammengetragen wurden, habe Hirtenberger aber schließlich zum Umdenken bewegt. Das Unternehmen war auf der Suche nach einem professionellen Tool, aus dem heraus es die gesamte Unternehmensplanung mit all ihren Facetten aufsetzen konnte; es sollte möglich sein verschiedene Planungsparameter zu hinterlegen, mit Was-wäre-wenn-Szenarien zu arbeiten und vor allem wollten sie die Gewissheit haben, dass alle Daten auf einen „Single Point of Truth“ zugreifen und somit zu jedem Zeitpunkt korrekt und in sich stimmig sind. Nachdem sie sich verschiedene Hersteller angeschaut und die Arbeitsweise der jeweiligen Systeme verglichen haben, fiel die Entscheidung auf Smartpm.solutions und die Produkte von Unit4 Prevero. Besonders überzeugt habe dabei die Übersichtlichkeit des Systems, die Datentransparenz und vor allem die vielfältigen Möglichkeiten, Daten äußerst flexibel und integriert über viele verschiedenen Ebenen hinweg zu planen. Begonnen wurde das Projekt im Sommer 2019, das Go-Live für das Berichtswesen und die Planung sei für den Frühling 2020 vorgesehen. Die Budgetplanung 2021 soll die erste sein, die mit dem neuen System erfolgt.

„Die Flexibilität der Software und ihre intuitive Nutzung überzeugen auf ganzer Linie. Die Verlässlichkeit der Daten und der aufgesetzten unternehmerischen Prozesse geben uns Vertrauen, in Zukunft die Ist-Situation und diverse Planungsszenarien schnell und konsistent als Entscheidungsgrundlage aufbereiten zu können. Insgesamt profitieren wir von einem großen Erkenntnisgewinn über unsere eigenen Daten, die uns Aufschluss über unsere einzelnen Unternehmensbereiche, aber auch über deren jeweilige Entwicklungen geben“, erklärt Thomas Weiler, Finance Director der Hirtenberger-Gruppe.

