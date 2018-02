Abas holt neuen Vice President Global Sales an Bord

In seiner Funktion als Vice President Global Sales soll Hirtz den Vertrieb der Unternehmensgruppe für ein beschleunigtes Wachstum aufstellen, vorhandene Vertriebskanäle stärken und darüber hinaus neue erschließen. Zu den Hauptaufgaben des gebürtigen Flensburgers zählen der Ausbau der internationalen Vertriebsstrategie und damit verbunden auch der Rollout neuer Partnermodelle.

Marc Hirtz bringt langjährige Führungserfahrung in der Hightech-Industrie mit. In den vergangenen 17 Jahren war er für die Entwicklung von Software-Firmen, von der strategischen Positionierung über Produkt-Management sowie Business-Development bis zur operativen Führung direkter und indirekter Vertriebsorganisationen, zuständig. Zuletzt verantwortete er als Geschäftsführer den Software-Bereich von Pitney Bowes in Kontinentaleuropa.

Vor seinem Studium zum Wirtschaftsingenieur in Braunschweig und New Orleans war Hirtz, der in Hofheim am Taunus lebt, Kommandant eines Schnellbootes der Marine. Er begann seine berufliche Laufbahn als Management-Berater. Als Leiter der Unternehmensstrategie begleitete er den Börsengang des Halbleiterproduzenten Infineon Technologies im Jahr 2000 und verantwortete anschließend dessen regionale Expansionsstrategie in China und Japan. Für Avaya Inc. baute er u.a. den Geschäftsbereich der Branchenlösungen in Europa auf und führte eine cloud-gestützte Unified-Communications-Anwendung (UC) für kleine und mittlere Unternehmen ein.



Bildquelle: Abas