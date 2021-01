Automatisierte Datenübermittlung für Labore

Damit die Getesteten rasch Bescheid wissen, müssen die Testergebnisse schnell übertragen werden. Andererseits muss die Sicherheit absolut gewährleistet sein, zum Beispiel durch Verschlüsselung und die eindeutige Authentifizierung des Empfängers. Die medizinischen Ergebnisse dürfen ja keinesfalls in falsche Hände geraten, so dass eine sichere, DSGVO-konforme und automatisierte Datenübertragung angeraten ist.

Eine solche Lösung, die bereits erfolgreich bundesweit in Laboren eingesetzt wird, hat der Münchener Software-Anbieter FTAPI entwickelt. Sie beschleunigt den Informationsprozess erheblich, denn bislang werden die Ergebnisse häufig per Post versandt oder in persönlichen Gesprächen mitgeteilt – das bedeutet mitunter eine quälend lange Zeit, in der die Betroffenen nicht wissen, wie ihr Testergebnis ausfällt.