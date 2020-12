Die richtigen Schritte zur Multi-Cloud-Strategie

Im ersten Schritt sollten Verantwortliche ihre IT-Security -, Finanz- und IT-Asset-Management-Teams zusammenbringen. Um mehrere Cloud -Anbieter effizient verwalten zu können, müssen in allen diesen Teams Kenntnisse über jeden genutzten Cloud-Anbieter vorhanden sein. Üblicherweise ist das eigene IT-Personal jedoch nicht durch mehrere Anbieter zertifiziert. Um den nötigen Überblick zu bewahren, müssen die Teams zusammenarbeiten, auch um Wissenslücken effektiv zu schließen und um doppelte Arbeit zu vermeiden. Da mit Sicherheit in der eigenen Organisation nicht alles Wissen vorhanden sein wird, empfiehlt es sich, zur Koordination der internen Teams auch externe Berater hinzuzuziehen.

Die effiziente Verwaltung mehrerer Cloud-Umgebungen ist eine Herausforderung, denn es ist ein offenes Geheimnis, dass Cloud-Anbieter ihre Tools gezielt so entwerfen, dass diese eine Bindung an sie selbst fördern. Der einfachste Weg ist in der Regel ein manuelles Vorgehen. Doch wenn die immer gleiche Aufgabe für mehrere Cloud-Umgebungen wiederholt werden muss, bindet dies zu viele Ressourcen und ist fehleranfällig. Um dem entgegenzuwirken, bietet die Automatisierung einen Ausweg und sollte in die Cloud-Management-Strategie einbezogen werden. Mit diesem Hilfsmittel kann eine Kultur der Förderung von Kreativität und Proaktivität in IT-Teams geschaffen werden, sodass sich wiederholende, eintönige Aufgaben und insbesondere Inkonsistenzen in Deployments vermieden werden. IT-Teams können Automatisierung nutzen, um mehrere Cloud-Umgebungen effizient zu verwalten sowie Kosten und Fehler zum Schutz des Unternehmens zu minimieren.