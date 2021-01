Twenty2x-Event-Serie speziell für den Mittelstand

{newsItem.falMedia[0]}

„Mit dem Jahresprogramm bieten wir erstmals eine über das gesamte Jahr verteilte Event-Serie, die speziell auf die Bedürfnisse von kleinen und mittleren Unternehmen sowie dem öffentlichen Sektor zugeschnitten ist – digital, hybrid und analog“, betont Jutta Jakobi, Global Director Digital Business bei der Deutschen Messe AG. „Denn der Mittelstand ist überall – sein digitales Herz schlägt in Hannover“.

Die Event-Serie besteht aus drei Bausteinen: dem zentralen, hybriden Live-Event „Kickstart“ im Juni in Hannover, der virtuellen „Powerweek“ mit geballtem Wissen an jeweils drei Veranstaltungstagen im März und September sowie der „Twenty2x virtual“ mit regelmäßigen Online-Seminaren am Monatsende.

Vom 15. bis 17. Juni 2021 findet die „Twenty2x Kickstart“ als Live-Event auf dem Messegelände in Hannover statt. Das Event ist als hybride Veranstaltung in Halle 2 geplant. Die Inhalte sollen alle wesentlichen Themen abdecken, die für kleine und mittlere Unternehmen sowie den öffentlichen Sektor relevant sind – mit passgenauen Angeboten, Information und Inspiration sowie Gesprächen auf Augenhöhe. Schwerpunkte sind Business Management, Security Solutions, New Tech und Start-ups, New Work, Public Administration und Sourcing Services. Neben den Ausstellungen und Produktpräsentationen lockt das Live-Event mit einem Vortragsprogramm mit Foren, Diskussionen und Best Practice Sessions.

Unternehmen können sich analog mit einem Stand vor Ort, hybrid oder auch rein digital am Event beteiligen. Um Ausstellern Planungssicherheit zu geben und auch eine kurzfristige Teilnahme zu ermöglichen, stellt die Deutsche Messe ein umfangreiches Angebot an Standbaumodellen zur Verfügung.

Topthemen der Digitalwirtschaft

Die „Powerweek“ ist ein dreitägiges Online-Event mit kompakten Informationen zu aktuellen Topthemen der Digitalwirtschaft. Im Vordergrund sollen Vorträge, Best Practices und Diskussionen mit Vordenkern, Anwendern, Anbietern und Start-ups stehen. Die erste „Powerweek“ wird vom 16. bis 18. März 2021 an rund vier Stunden pro Tag ausgerichtet. Im Fokus der März-Veranstaltung stehen die Themen „Data Management“, „Digital Workplace“ und „Public Sector“. Eine zweite „Powerweek“ ist für September 2021 geplant.

Bereits im Juni 2020 starteten die „Twenty2x virtuals“, eine Reihe von Online-Seminaren zu ausgewählten IT-Themen, die jeweils am letzten Dienstag und Mittwoch eines Monats durchgeführt werden sollen. Die Seminare werden von der Deutschen Messe zusammen mit Partnern veranstaltet. Partner sind der Bundesverband der mittelständischen IT-Dienstleister und Softwarehersteller für den öffentlichen Sektor Databund, der Bundesverband IT-Mittelstand BITMi, der Verband der Internetwirtschaft Eco, der IT-Anwenderverband Voice und der Start-up-Verband BVDS. Grundsätzlich sollen ein bis zwei Seminare pro Tag stattfinden, die jeweils etwa 90 Minuten dauern. Die Teilnahme ist laut Veranstalter kostenfrei. Die Veranstaltungen an den Dienstagen wenden sich explizit an Behördenleiter sowie IT-Anwender in kommunalen Einrichtungen. Die Mittwochs-Seminare richten sich an alle Entscheider und IT-Verantwortliche kleiner und mittlerer Unternehmen. Am Donnerstag, den 11. Februar 2021, veranstaltet die Deutsche Messe zudem kostenlos ein Info-Seminar, in dem das Jahresprogramm ausführlich beschrieben wird.



