Die ZTE Corporation, Anbieter von Lösungen für die Telekommunikationsbranche und im Bereich mobiles Internet, präsentiert seine „5G Device Solutions“. Schon länger arbeite man an den technologischen Herausforderungen, die 5G an mobile Endgeräte stellt. Die vier Kerntechnologien des Produkts sollen neue Lösungen für Endverbraucher in der 5G-Ära darstellen.

Man wolle den Besuchern der IFA 2018 5G-Technologie zum Anfassen bieten, teilte der Anbieter mit. Zudem bereite man den Launch der ersten 5G-Geräte für die zweite Jahreshälfte 2019 vor. Die 5G Device Solutions seien in der Entwicklung und sollen auf den Markt kommen, sobald weltweit führende Mobilfunkanbieter ihre 5G-Services bereitstellen.

Die Anzahl der Antennen von 5G-Geräten im Vergleich zu 4G werde sich deutlich erhöhen, so der Telekommunikationsausrüster. Die antennen-integrierte Lösung sei daher eine Kerntechnologie, in der verschiedene Szenarien zur Anordnung mehrerer Antennen in einem Gerät zur Anwendung kommen. ZTE will auch intelligente Verbindungs- und Übertragungsleistungstechniken für das Beamforming einsetzen, um die Leistung der Antennen in den verschiedenen Frequenzbändern zu verbessern.

Außerdem stelle die für 5G erforderliche Hardware-Architektur erhöhte Anforderungen an die Intermodulation. Man plane, diese neue Architektur mit optimierter Oberwellen- und Intermodulationslösung in seine Geräte integrieren, teilte der Anbieter mit.

5G-Geräte hätten zudem eine höhere Übertragungsleistung, wodurch mehr Wärme entstehe, deshalb soll ein intelligenter Algorithmus implementiert werden, der den Stromverbrauch des Mobiltelefons in verschiedenen Nutzungsszenarien selbstständig optimiert. Die Wärmeableitung soll durch die Optimierung der Komponentenanordnung, die Verwendung verschiedener wärmeableitender Materialien und die Temperaturüberwachung und -regelung in Echtzeit verbessert werden.

Bildquelle: ZTE