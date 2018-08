7 Apps, die den Büroalltag erleichtern

{newsItem.falMedia[0]}

Multiplattform-Apps für das Büro gibt es wie Sand am Meer. Wer keine Lust auf Experimente hat und es sich wirklich einfacher machen möchte, hält sich am besten an diese sieben Klassiker >>>

1Password

Die Anzahl der digitalen Werkzeuge, mit denen man täglich arbeitet, steigt stetig. Die Organisation der jeweiligen Zugangsdaten kann dementsprechend schnell zu einer Herausforderung werden und im schlechtesten Fall vom Wesentlichen ablenken. Mit 1Password muss man sich nur noch ein einziges Passwort merken, hinter dem dann wiederum alle gewünschten Zugangsdaten abgelegt und bei Bedarf abgerufen werden können.

Plattform: Android, iOS, Windows, Mac

Alternative: Dashlane

Expensify

Wer beruflich viel unterwegs ist und regelmäßig Spesen anhäuft, muss oft viel Zeit mit dem Festhalten und Nachweisen dieser Kosten verbringen. Expensify erleichtert die Dokumentation von Spesen mit einer smarten Scanfunktion, mit der die wesentlichen Informationen einer abfotografierten Rechnung automatisch übertragen werden und sich dann weiter organisieren lassen. Führungskräfte können von Angestellten eingereichte Spesen zudem direkt in der App akzeptieren oder ablehnen und Auslagen zurücküberweisen.

Plattform: Android, iOS

Alternative: Zoho Expense

Hellosign

Dahinter verbirgt sich eine App, die an einer ähnlichen Stelle wie Scannable (siehe oben) ansetzt und den Wechsel zwischen digitalen und analogen Arbeitsabläufen ein Stück weit bequemer gestaltet. Mit Hellosign können digitale Dokumente rechtlich bindend direkt am Bildschirm unterschrieben werden. Der Dienst lässt sich zudem mit verschiedenen Anwendungen wie Salesforce, Oracle oder Hubspot CRM verknüpfen und so nahtlos in die eigene Unternehmenssoftware einbinden.

Plattform: Android, iOS, Google Chrome (Plugin)

Alternative: Docusign

Scannable

Der Übergang zwischen „Analog” und „Digital” kann bisweilen holprig ausfallen, gerade wenn Papierdokumente schnell und unkompliziert auf dem Bildschirm gebraucht werden. Mit Scannable lässt sich dieses Problem in den meisten Fällen zügig lösen. Vor allem unterwegs, ohne Zugriff auf einen richtigen Scanner, sorgt die Anwendung dafür, dass sich Dokumente in erstaunlich guter Qualität digitalisieren lassen.

Plattform: iOS

Alternative: Scanbot

Slack

Obwohl der populäre Instant-Messenger auf den ersten Blick gar nicht so viel anders macht als die Konkurrenz, gilt der Dienst inzwischen als mächtiges Werkzeug für die Reduzierung von kleinteiligem E-Mail-Verkehr. Vorausgesetzt, dass der Messenger konsequent genutzt wird, funktioniert das in kleinen Teams genauso gut wie in größer angelegten Unternehmensstrukturen. Die unkomplizierte Verknüpfung mit externen Anwendungen wie Analytics, Salesforce oder Pipedrive macht die App zu einem individuell anpassbaren Allrounder.

Plattform: Android, iOS, Windows, Mac, Linux, Windows Phone

Alternative: Microsoft Teams

Trello

Der absolute Konsens für Projektmanagement-Software? Dank des kollaborativen Ansatzes und der fast schon haptischen Bedienung ist Trello jedenfalls in kürzester Zeit zum Liebling von Führungskräften und Angestellten gleichermaßen geworden. Die Anwendung kann als mobile App, Desktop- oder Browser-Anwendung genutzt werden und sorgt vor allem für zwei Dinge: mehr Transparenz und weniger Missverständnisse.

Plattform: Android, iOS, Windows, Mac

Alternative: Taskworld

Wunderlist

To-Do-Listen sind vermutlich die klassischste Form der Selbstorganisation im Büro. Leider bringt einem die Zettelwirtschaft nicht mehr viel, wenn sie nach Feierabend auf dem Schreibtisch liegen bleibt. Mit Wunderlist lassen sich Notizen und Listen jederzeit auf dem Smartphone abrufen, mit Kollegen teilen und auch weit über den Job hinaus zur Organisation von Aktivitäten nutzen.

Plattform: Android, iOS, Windows, Mac

Alternative: Evernote

Bildquelle: Thinkstock/iStock