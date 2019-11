Achtung, Geisterfahrer!

{newsItem.falMedia[0]}

Das Nachrichtenportal des Focus will nun in seiner App Verkehrsteilnehmer vor Geisterfahrern warnen.

Rund 2.000 Autofahrer fahren pro Jahr in falscher Richtung auf deutsche Autobahnen auf. Oftmals dauert es einige Minuten, bis im Anschluss eine dringende Verkehrsdurchsage abgegeben wird. Um lebensrettende Zeit zu gewinnen, haben sich Bosch und Focus Online zusammengetan. Die reichweitenstarke Nachrichten-App ist ab sofort mit der Falschfahrerwarnung des Technologie- und Dienstleistungsunternehmens ausgerüstet. Sie warne in nur wenigen Sekunden nicht nur den Falschfahrer selbst, sondern auch potenziell betroffene Verkehrsteilnehmer im Gefahrenbereich. Mit dem aktuellen Update der App soll das neue Feature auf mehr als einer Million weiteren Smartphones in Deutschland installiert sein.

Mit dem Lebensretter aus der Datenwolke warne Bosch mittlerweile rund 15 europäischen Ländern vor Falschfahrern. Um ein Auffahren auf die Autobahn in falscher Richtung zu erkennen, vergleiche die Cloud-basierte Funktion die tatsächliche Bewegung des Fahrzeugs mit erlaubten Fahrtrichtungen, die in einer Datenbank hinterlegt sind. Dafür reiche es, wenn der Autofahrer die Nachrichten-App im Hintergrund geöffnet hat. Bei unzulässigen Abweichungen werde der Fahrer durch eine Push-Benachrichtigung auf seinem Smartphone auf seinen Fehler aufmerksam gemacht. Gleichzeitig werden entgegenkommende vernetzte Autos im Umkreis gewarnt.