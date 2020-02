Alles, aber immersiv

{newsItem.falMedia[0]}

Eine kürzlich durchgeführte Studie zeigt, dass knapp 70 Prozent der Millennials erwarten, dass Veranstaltungen der Zukunft ihre Inhalte mit interaktiven Displays, Hologrammen, Virtual Reality und Co. immersiv erlebbar machen.

Veranstaltungen, bei denen AR, VR oder großflächige Projektionen eine Rolle spielen werden immer wichtiger – wie dieses Event am Stonehenge zeigt.

Mit der Abwendung der Millennials vom reinen Besitzdenken steigt die Nachfrage nach immersiven Erlebnissen. Das veranlasst Händler dazu, technische Entwicklungen auf neue Weise einzusetzen, um ihr Publikum noch stärker anzusprechen. Eine von Epson in Europa in Auftrag gegebene Studie mit dem Titel „The Experiential Future“ unterstreicht, wie wichtig immersive Elemente künftig für Konzerte, Events, die Gastronomie und Freizeitunternehmen sein werden. Das denken nicht nur Millennials, denn auch aus der Generation X seien knapp 70 Prozent davon überzeugt, dass Immersion und persönliche Erlebnisse die Veranstaltungen der Zukunft prägen. Zwei Drittel der Babyboomer und 59 Prozent der Generation Z teilten laut Studie diese Ansicht.

Obwohl vor allem Millennials bereits Erfahrungen mit einem Erlebnis-Event hätten (über 67 Prozent), sprechen diese auch andere Altersgruppen an. 65 Prozent der Generation Z hätten demnach in den vorausgegangenen 12 Monaten ein Erlebnis-Event oder eine Show besucht. Das bejahten auch 55 Prozent der Befragten aus der Generation X und knapp die Hälfte der Babyboomer. 72 Prozent der Millennials sagten, dass Erlebnisse einen Event interessanter und aufregender machen. Dieser Meinung schlossen sich 71 Prozent der Generation X, 65 Prozent der Babyboomer und 64 Prozent der Generation Z an.

Interessant ist auch, dass deutlich mehr als die Hälfte aller europäischen Millennials für Erlebnis-Events einen höheren Eintrittspreis zahlen würden. Auch mehr als die Hälfte der Generation X, 48 Prozent der Babyboomer und ebenfalls knapp 50 Prozent der Generation Z erklärten sich dazu bereit. Unternehmen haben also einen starken finanziellen Anreiz, diese Erwartungen zu erfüllen.

Arlington Research führte in 26 Ländern Marktstudien mit einer Gesamtzahl von 9.750 Erwachsenen im Alter von 16 bis 65 Jahren durch, die in den vorausgegangenen 12 Monaten eine Veranstaltung oder Show besucht hatten, die in einer Drop-down-Liste aufgeführt war.