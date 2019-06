Amazon verrät versehentlich deutschen Händlerumsatz

Von: Philip Fassing

{newsItem.falMedia[0]}

Es gibt gute Gründe, warum sich Handelsplattformen wie Ebay oder Amazon zurückhalten, wenn es um konkrete Geschäftszahlen geht – die Konkurrenz liest schließlich mit. Nun hat ein kurioser Zufall dennoch dazu geführt, dass ein Experte den Amazon-Umsatz der deutschen Händler errechnen konnte. Die Grundlage dafür lieferte der Konzern sogar selbst: mit einer Mail wollte der Handelsriese die hiesigen Anbieter für den amerikanischen Markt begeistern. Darin wurden offenbar ohne weitere Abstimmung Zahlen genannt, die bisher nicht bekannt waren. Der E-Commerce-Experte Mark Steier errechnete auf dieser Basis schließlich den Umsatz von Drittanbietern auf dem deutschen Markt. Der lag demnach bei erstaunlichen 10,2 Milliarden Euro im vergangenen Geschäftsjahr.

Die ausschlaggebende Kennzahl hat Steier einem Brief von Jeff Bezos an die Shareholder entnommen. Dort gibt der Amazon-Chef an, dass das Volumen der Drittverkäufe bei 160 Milliarden liege. In der aktuellen Mail an die Händler heißt es, dass 50 Prozent davon über den US-Ableger der Plattform generiert werden. Dass sei wiederum das Siebenfache des Umsatzes von amazon.de. So kommt man nach Umrechnung der Währung ziemlich schnell auf die besagten 10,2 Milliarden Euro. Zum Vergleich: Die Otto Group hat als zweitgrößter Onlinehändler in Deutschland im vergangenen Jahr 7,7 Milliarden Euro Umsatz über das eigene E-Commerce-Geschäft erwirtschaftet.

Bildquelle: Amazon