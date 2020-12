AR-Tool soll Henkel in der Pandemie unterstützen

{newsItem.falMedia[0]}

Das digitale Remote-Assistance-Tool wurde bereits in mehr als 30 Werken für Wasch- und Reinigungsmittel weltweit implementiert, um die digitale Kollaboration und Zusammenarbeit zwischen Mitarbeitenden, Fachexperten und Dienstleistern zu fördern. Henkel und PTC arbeiten schon seit einigen Jahren zusammen, um die Digitalisierung in der Produktion weltweit voranzutreiben: Mit Augmented-Reality-Applikationen will der Konzern weitere digitale Lösungen in der Produktion implementieren.

Als im März Unternehmen vor den Herausforderungen der Corona-Pandemie standen, musste auch Henkel schnell reagieren. Die Sicherheit der Mitarbeiter hatte dabei oberste Priorität. In kürzester Zeit wurden weltweit umfassende Sicherheits- und Hygienekonzepte für die Standorte umgesetzt, um die Sicherheit der Mitarbeiter zu gewährleisten und die Produktion aufrecht zu erhalten.

Durch die Corona-Krise waren Geschäftsreisen und physische Besprechungen in den Produktionen nur bedingt möglich. Um den Austausch der Mitarbeiter weiterhin zu gewährleisten, hat Henkel die Remote-Assistance-Lösung in mehr als 30 Werken seines Unternehmensbereichs Laundry & Home Care implementiert. Bei technischen Fragen zu den Produktionslinien oder zur Instandhaltung von Maschinen kann der Produktionsmitarbeiter mit einem beliebigen mobilen Endgerät einen externen oder internen Fachexperten direkt per Videoübertragung kontaktieren. Durch die schnelle Demonstration auf dem Screen des Endgeräts und die direkte Zuschaltung des Experten, können Fragen diskutiert und effizient Lösungen gefunden werden. Das soll Zeit und Reisekosten sparen sowie den Weg für eine neue Art der virtuellen Zusammenarbeit ebnen.



Bildquelle: PTC / Henkel