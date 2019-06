Backwaren per App vorbestellen

{newsItem.falMedia[0]}

Die Bäckereikette Höflinger Müller will mit Hilfe von Wirecard, einem Anbieter digitaler Finanztechnologie, ihren Kunden eine Bezahl- und Vorbestellmöglichkeit per Smartphone anzubieten. Seit Mai 2019 wurden zunächst 90 Filialen der im Großraum München vertretenen Kette an die Lösung angebunden. Kunden können damit Backwaren vorbestellen und bargeldlos ihre Einkäufe bezahlen. Langfristig will Höflinger Müller alle Filialen auf neue digitale Zahlungsformate umstellen.