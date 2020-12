Bereit für den virtuellen Wettkampf

Vor einem Spiel wählen Nutzer die E-Sport-Aktivität auf ihrer Smartwatch aus. Neben Uhrzeit und Spiel-Timer erhalten sie auf Basis der Messung am Handgelenk Informationen zu Herzfrequenz und Stresslevel direkt auf die Uhr. Am Ende einer Session lassen sich die Daten in der Connect-App des Anbieters einsehen, analysieren und in einem Trenddiagramm langfristig verfolgen. So wissen Spieler genau, wie ihr Körper auf den intensiven Wettbewerb und verschiedene Situationen im Spielverlauf reagiert.Für ein besonderes Streaming-Erlebnis bietet Garmin auch ein eigenes PC-Streaming-Tool an, das in Verbindung mit den Aktivitätsdaten der Instinct Esports genutzt werden könne. Mit „STR3AMUP!“ ließen sich Herzfrequenz, Stress- und Energielevel live übertragen und in den laufenden Stream oder das aufgenommene Video einbetten. Durch die Anzeige dieser Metriken könnten Spieler ihr Publikum in Echtzeit an den physischen und mentalen Anforderungen des Games teilhaben lassen.