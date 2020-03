Bereit für mobiles Arbeiten

{newsItem.falMedia[0]}

Auch das Galaxy S20 sei ab sofort in der Enterprise Edition verfügbar. Dank leistungsstarker Prozessoren, einem langlebigen Akku und Samsung DeX lasse sich mit den Smartphones der neuesten Generation besser außerhalb des Büros produktiv arbeiten.

Das Galaxy S20+ 5G EE sei das erste Business-Smartphone von Samsung in Deutschland, das den Mobilfunkstandard der fünften Generation unterstütze. Die neue Technologie erlaubt Übertragungen von Daten in enorm hohen Geschwindigkeiten. Dies eröffnet neue Möglichkeiten für das mobile Arbeiten: Große Dateien können blitzschnell geteilt sowie heruntergeladen werden und Videokonferenzen problemlos auch außerhalb des Büros stattfinden. Sowohl das Galaxy S20+ 5G EE als auch das Galaxy S20 EE unterstützten zudem Wi-Fi 6. Dies ermögliche eine schnelle Internetverbindung und hohe Sicherheit, auch bei Access Points. Ob im Büro oder in stark frequentierten öffentlichen Bereichen wie Flughäfen sorge Wi-Fi 6 für eine stabile Verbindung mit geringer Latenzzeit.

Nicht nur von unterwegs, auch im Büro oder im Home Office seien die Geräte der Serie smarte Helfer: Mit der integrierten Samsung DeX-Funktion und einem Samsung Multiport-Adapter oder einem USB-C auf HDMI-Kabel ließen sich die Smartphones mit einem Monitor, einer Maus und einer Tastatur koppeln. Darüber hinaus seien viele Apps wie Microsoft Office, Google Chrome oder Adobe Photoshop für den Gebrauch auf einem großen Display optimiert, so dass mit den Smartphones ein vollwertiger Arbeitsplatz entstehe. Onedrive-, Outlook- und Office-Mobile-Apps von Microsoft seien in die Reihe bereits integriert. Darüber hinaus sorge „Link zu Windows“ in der Schnelleinstellungsleiste für eine nahtlose Verbindung mit Windows-Systemen. So können Daten schnell abgerufen oder eingehende Anrufe vom Computer empfangen werden.

Je sensitiver Daten und Applikationen auf mobilen Endgeräten sind, umso wichtiger ist der Schutz vor fremden Zugriffen. Vom E-Mail-Abruf und Online-Zahlungen bis hin zum digitalen Ersatz für Schlüssel und Ausweiskontrollen bieten smarte Geräte immer mehr Anwendungen, die mit strengen Sicherheitsmaßstäben einhergehen. Samsung verwahrt vertrauliche und kryptografische Daten separat von gewöhnlichen mobilen Speichermedien, in einem embedded Secure Element (eSE). So werden beispielsweise Pinnummern, Passwörter und Kryptowährungszugänge wie in einem speziell gegen Manipulation geschützten Tresor gespeichert. Die mit CC EAL (Common Criteria Evaluation Assurance Level) 5+, der höchsten Stufe für mobile Geräte, zertifizierte Lösung kombiniere einen neuen Sicherheitschip mit optimierter Software. Dieser Chipsatz finde erstmalig Anwendung in Geräten dieser Serie. Für den gewohnten Schutz sorge außerdem die Sicherheitsplattform Knox. Diese ist sowohl hardware- als auch softwareseitig integriert und biete ab dem ersten Einschalten aktiven Schutz auf mehreren Ebenen. So können Informationen mit Kollegen und Kunden sicher geteilt werden – im Büro oder von unterwegs aus. Mit Quick Share funktioniere das sogar ohne Netzwerkverbindung mit bis zu fünf Kollegen in der Nähe.

Mit der Enterprise Edition will der Hersteller ein Gesamtpaket für Geschäftskunden bieten, das einen reibungslosen Betrieb der mobilen Geräte sicherstellt und die IT-Abteilungen bei der Verwaltung entlastet. Mit Knox Configure und Knox E-Fota on MDM sollen die Geräteflotten zentral konfiguriert, gesteuert und auf dem neuesten Stand gehalten werden können. Regelmäßige Sicherheitsupdates über einen Zeitraum von vier Jahren und eine garantierte Marktverfügbarkeit für zwei Jahre gehören ebenfalls zur Enterprise Edition.

