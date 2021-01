Bestens gewappnet fürs hybride Arbeiten

{newsItem.falMedia[0]}

Aufgrund der Covid-19-Pandemie arbeitet aktuell die Hälfte der Arbeitnehmer noch immer remote – damit einher gehen neue Anforderungen an PCs von Seiten der Verbraucher als auch der mobilen Mitarbeiter. So verbringen beispielsweise Verbraucher seit Ausbruch von Covid-19 etwa sieben Stunden pro Woche mehr am persönlichen Computer als noch vor der Krise. Der positive Effekt: Auch die Kreativität steigt und Anwender beschäftigen sich verstärkt mit Fotografie, dem Schreiben von Geschichten oder Artikeln und Live-Streaming. Allerdings verfügen nur 30 Prozent der Arbeitnehmer zu Hause über einen ruhigen, separaten Arbeitsplatz, um sich ausreichend auf ihre Tätigkeiten konzentrieren zu können. Trotz dieser Herausforderung wünschen sich 72 Prozent der Wissensarbeiter künftig ein hybrides Remote-Office-Modell, 48 Prozent der Generation Z planen sogar, in Zukunft ihre freiberuflichen Tätigkeiten auszubauen – dafür benötigen sie allerdings spezielle Lösungen, die Zusammenarbeit und Mikromobilität fördern.

Elite Dragonfly G2

Das HP Elite Dragonfly G2 ist laut Anbieter das weltweit leichteste, kompakte Business Convertible mit einem Gewicht von unter einem Kilogramm und biete Anwendern im Büro oder zu Hause absolute Bewegungsfreiheit – das eingesetzte Material bestehe dabei teilweise aus recyceltem Kunststoffen aus dem Ozean. Für ordentlich Leistung sorgen die Intel-Core-Prozessorenx sowie die neue integrierte Intel-Grafikkarte. Schnelle Verbindungen über 5G oder 4G-LTE-Konnektivität der Gigabit-Klasse seien gewährleistet. Das 2-in-1-Convertible besteche darüber hinaus mit edlen Design-Elementen und das Dragonfly-Blue-Chassis sei besonders einfach zu reinigen.

Elite Folio

Das Elite Folio steht laut Hersteller für grenzenlose Produktivität: Die Qualcomm-Snapdragon-Rechenplattform biete schnelle Multi-Gigabit-Konnektivität mit optionaler 5G-Konnektivität, Wi-Fi 6 und bis zu 24,5 Stunden lokale Videowiedergabe. Das Elite Folio verfüge über ein flexibles Unibody-Design aus Magnesium und vereine die Vorzüge von Smartphones, Tablets und PCs in einem Endgerät. Die Webcam decke ein großes Sichtfeld von 76 Grad ab.

Elitebook 840 G8 Aero

Das Elitebook 840 G8 Aero soll die Anforderungen eines flexiblen, mobilen und von Multitasking geprägten Arbeitstages adressieren. Das Notebook wiegt laut Hersteller unter 1,1 Kilogramm. Es sei zudem mit Intel-Core-Prozessor, integrierten Tile-Kapazitäten, Wi-Fi 6 und optionalen 5G-LTE-Konnektivitätsoptionen ausgestattet. Mithilfe der eingebauten 720p-HD-Kamera, einem dritten Mikrofon, kristallklaren Lautsprechern und KI-basiertem Audio sei die Remote-Zusammenarbeit mit Kollegen oder Kunden problemlos möglich.

Envy 14

Mit dem mobilen persönlichen Kreativstudio Envy 14 können Anwender jederzeit und überall ihrer Kreativität freien Lauf lassen und sich vernetzen, heißt es. Das optionale WUXGA-IPS-Display im 16:10-Format verfüge über eine elf Prozent größere Sichtfläche als herkömmliche 16:9-Notebooks. Ebenso setzt der Hersteller zum ersten Mal bei einem 14-Zoll-Notebook eine Farbkalibrierung mit Delta E <2 für herausragende Farbgenauigkeit ein. Die Display-Einstellungen ließen sich je nach kreativem Szenario schnell und einfach über das Display Control personalisieren. Basierend auf dem persönlichen Workflow haben Anwender darüber hinaus die Möglichkeit, die Intel-Core-Prozessoren der 11. Generation sowie die Nvidia-Geforce-GTX-1650-Ti-Max-Q-Grafik anzupassen. Damit das Notebook im Eifer des kreativen Gefechts nicht überhitzt, setzt HP auf eine fortschrittliche thermische Lösung, die einen IR-Thermosensor innerhalb von Performance Control verwendet.



