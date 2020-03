CO2-Verbrauch von E-Scootern im Sharing-Betrieb

{newsItem.falMedia[0]}

Durchgeführt wurde die Studie am Standort Paris, wo Voi den Voiager 3 seit Jahresbeginn in Betrieb hat. Laut Hersteller hat sich ergeben, dass E-Scooter mit austauschbaren Batterien 34,7 Gramm CO 2 pro Person und gefahrenem Kilometer erzeugen. Dieser Wert soll um 72 Prozent geringer sein als in der 2019 veröffentlichten Modellrechnung der North-Carolina-Studie. Die CO 2 -Bilanz des Sharing-Betriebs soll sich insgesamt stark verbessert haben und das Sharing der Elektroroller in Europa sich viermal schneller als das von E-Bikes verbreiten.

Bis Ende 2020 will Voi in Deutschland komplett CO 2 neutral arbeiten, dafür stelle das Unternehmen aktuell die kompletten Flottenoperationen um. Zukünftig sollen elektrische Cargobikes den Austausch der Batterien übernehmen und der Strom für die Roller aus erneuerbaren Energien stammen. Die Wartung werde mit elektronischen Vans mit einem Fassungsvermögen von über 50 E-Scootern durchgeführt. Das Modell soll im April nach Deutschland kommen.

Bildquelle: Voi Technology