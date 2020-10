Das Auto-Cockpit der Zukunft

Der digitale Wandel ist allgegenwärtig – auch in der Automobilindustrie. Hier zeigt sich die Digitalisierung vor allem dadurch, dass Fahrzeuge mehr denn je zu High-Tech-Computern auf Rädern werden. Personalisierung, Vernetzung und Mobility as a Service gewinnen zunehmend an Wichtigkeit. Und genau hier setzen Automobilhersteller an, um sich von der Konkurrenz abzuheben, indem sie den Fahrzeuginsassen eine übersichtliche, intuitive und vor allem nahtlos integrierte Benutzeroberfläche zur Verfügung stellen. Aus den ursprünglichen, einfachen Fahrerinformationszentren sind längst In-Vehicle-Infotainment-Systeme (IVI) und vernetzte Cockpits geworden.