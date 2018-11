Das sind die Top-Technologiestädte der Welt

{newsItem.falMedia[0]}

Wo finden sich in den nächsten Jahren die meisten Innovatoren ein?

Die nächste Technologiewelle soll laut dem Bericht zwei wichtige Trends vorantreiben: Zum einen würde die Nachfrage des Sektors die Vermietungsmärkte entscheidend mitbestimmen, zum anderen soll sich der Innovationsgedanke der Branche zunehmend auf Unternehmen aus anderen Marktsegmenten übertragen. Vor diesem Hintergrund müssten Unternehmen vor allem das Ziel verfolgen, die Experten für sich zu gewinnen, die in der Lage sind das Wachstum anzukurbeln, den technologischen Wandel umzusetzen und zukunftsfähige Organisationen zu etablieren. Ein zunehmend wichtiger Aspekt sei dementsprechend die Identifizierung von Standorten, an denen kreative Talente zusammenkommen. Der Bericht prognostiziert, dass sich Unternehmen an diesen Orten ansiedeln werden, um sich Wettbewerbsvorteile zu sichern.

Mit sechs unterschiedlichen Analysekategorien hat das Immobilienberatungsunternehmen Frank Knight die 15 wichtigsten Technologiestädte der Welt ermittelt. Diese Städte stehen sollen vor allem für Unternehmen interessant sein, die einen Zugang zu Innovationstreibern suchen:

01. San Francisco

02. London

03. Singapur

04. New York

05. Boston

06. Los Angeles

07. Amsterdam

08. Tokyo

09. Zürich

10. Seoul

11. Berlin

12. Paris

13. Stockholm

14. Sydney

15. Toronto

Hierzu kommentiert Ole Sauer, Managing Partner von Knight Frank und verantwortlich für den Berliner Standort: „Die hervorragende Infrastruktur Berlins sowie das stetige Wachstum der Start-up Szene wurden viele Jahre nur als Begleiterscheinung angesehen. Heute sind dies die beiden wichtigsten Kriterien im Gesamtranking. Ich bin mir sicher, dass Berlin das Potential für eine Position in den Top 6 hat und dies nicht erst in fünf Jahren, was die ungebremst starke Nachfrage von Tech-Unternehmen zeigt.“ Der Index soll auf sechs für Technologiestandorte entscheidenden Schlüsselfaktoren basieren: Bildungsinfrastruktur, der Präsenz von Spezialisten, der Start-up-Kultur, dem Tech-basierten Wachstum, der Innovationsfähigkeit und der Smart-City-Infrastruktur.

Bildquelle: Thinkstock/iStock