Digitaler Pionier

Über eine eingebaute Minikamera wird die Umgebung auf der Piste erfasst, am Visier kann der Nutzer zahlreiche visuelle Daten wie Geschwindigkeit, Höhenmeter und ein Navigationssystem abrufen. Eingebaute Kopfhörer und ein Mikrofon ermöglichen die Live-Kommunikation mit Freunden per Text-Messaging, Audio oder Video. Besonders nützlich: ein SOS-Knopf, der in Notsituationen lebensrettend sein kann.