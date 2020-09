Digitaler Support für Fitness-Studio-Fans

{newsItem.falMedia[0]}

McFit bietet ab sofort eine Service App an, die es Mitgliedern einfacher machen soll, ihre eigenen Daten zu verwalten. Der mobile Dienst sorge damit für mehr Flexibilität, denn es lassen sich mit der App nun überall und jederzeit Vertragsdetails ändern oder anpassen.

Mitglieder von McFit können ihre Vertragsdetails nun per App einsehen.

Während der Studioschließungen von März bis Mai diesen Jahres hat die Mehrzahl der McFit-Mitglieder ihrer Studiokette die Treue gehalten. Auch das war ein wesentlicher Grund dafür, dass die Studios jetzt alle, wie gewohnt, wieder öffnen können. „Wir sind seit über zwei Jahrzehnten sehr erfolgreich und das verdanken wir, neben großartigen Mitarbeitern, eben auch der Loyalität unserer Mitglieder. Deren maximale Zufriedenheit ist unser Anspruch und so freut es uns, dass wir mit der neuen App und dem Proud Club die Mitgliederbindung stärken und den digitalen Support für sie weiter ausbauen können“, so Pierre Geisensetter, Kommunikationsleiter für die Studiomarken der RSG Group und Unternehmenssprecher von McFit.



