Dr. Thomas Nowak kommt zu Proglove

{newsItem.falMedia[0]}

In der neuen Funktion beim Wearable-Hersteller zeichnet er für die Bereiche Finanzen, Recht, Logistik und Fertigung verantwortlich.Bereits beim Remote-Anbieter Teamviewer bildeten Nowak und Proglove-CEO Andreas König ein Tandem. Nowak sei ein ausgewiesener Kenner der Tech-Szene und könne mit mehr als 25 Jahren internationaler Führungserfahrung aufwarten. Nach der Promotion in BWL an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster begann Nowak seine Karriere als Manager „Corporate Controlling & Development“ bei der Hoechst AG. Später begründete er als Founding-CEO den Bereich „Partner Markets“ bei Vodafone. Als CFO war Nowak für Vodafone in Holland, dem Vereinigten Königreich und Deutschland verantwortlich. Von 2013 bis 2016 hielt Nowak zudem einen Sitz im Aufsichtsrat von Kabel Deutschland und führte den Vorsitz des „Audit Committee“ der Vodafone Tochter. Zuletzt war Nowak als CFO bei Powercloud, einem Energie-Startup, unter Vertrag.

Bildquelle: Haroc Marcard