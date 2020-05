Eigene 5G-Lizenz für LSU Schäberle

{newsItem.falMedia[0]}

„Als Spezialist für Gefahrstofflogistik ist Sicherheit und ein hohes Maß an Transparenz unserer komplexen Logistikprozesse unabdingbar. Der neue Mobilfunkstandard unterstützt uns dabei, diese Anforderungen zu gewährleisten“, sagt Thomas Schäberle, Geschäftsführer von LSU Schäberle.

Die Vorteile liegen auf der Hand: So lassen sich mit einem eigenen 5G-Netz nicht nur größere Datenmengen übertragen, der neue Mobilfunkstandard reagiert zudem deutlich schneller. Das ermöglicht die Datenübertragung nahezu in Echtzeit. „Wir haben dadurch die Möglichkeit, den technologischen Wandel voranzutreiben“, erklärt Schäberle. Die hohe Datenübertragungsrate innerhalb des 5G-Netzes garantiert u.a. reibungslose Abläufe innerhalb der Liefer- und Prozesskette und ist damit Voraussetzung, um Betriebsabläufe entsprechend zu automatisieren.

Mit dem geplanten 5G-Campus-Netz sollen weite Bereiche innerhalb der Betriebsabläufe mobilisiert und automatisiert werden. Eine neue Logistikhalle speziell für Gefahrstoffe, die im Juli 2021 fertiggestellt werden soll, kann nun in der Planungsphase bereits von den vielfältigen Möglichkeiten der Private-LTE/5G-Technologie profitieren. „Wir haben den Anspruch, eines der modernsten und innovativsten Gefahrstofflager in Deutschland zu bauen“, betont Schäberle.



Bildquelle: Getty Images / iStock / Getty Images Plus