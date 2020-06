Ein Handschuh für alle Fälle

{newsItem.falMedia[0]}

Der Handschuh bringe die relevanten Informationen dorthin, wo sie die Mitarbeiter in den globalen Supply Chains am meisten benötigen: auf den Handrücken. So würden Fehleranfälligkeit und Ineffizienz minimiert, die häufig bei Verwendung von Papier, Handhelds und stationären Arbeitsstationen auftreten. Das Display des streichholzschachtelgroßen, multifunktionalen Scanners mache es für Mitarbeiter leichter, die entscheidenden Informationen zu empfangen, um Aufträge schnell und fehlerfrei zu erledigen. Das Wearable sei für Unternehmen entwickelt worden, die zukunftssichere Produktions- und Logistikprozesse aufbauen und ihre Arbeitskräfte bestmöglich dafür ausstatten wollen. Zusammen mit dem kontraststarken, nicht reflektierenden Display führe das akustische und haptische Feedback die Mitarbeiter durch die Arbeitsabläufe, wodurch pro Scan bis zu sechs Sekunden eingespart und die Fehlerquote um bis zu 33 Prozent reduziert werden könne. Kunden könnten mit dem smarten Handschuh die gesamte Lieferkette des Unternehmens in Echtzeit beobachten.

Alle Geräte der Produktfamilie ließen sich an die neue Proglove-Cloud anbinden. Diese sei eine mitarbeiterzentrierte Lösung für industrielle Prozessanalysen. Die erfassten Daten werden in Echtzeit in einen Kontext gesetzt und können z.B. auf den Handschuh übertragen werden. So könnten Engpässe identifiziert werden, um etwa bei unvorhergesehenen Spitzenbelastungen den Mitarbeitereinsatz zu optimieren oder Sicherheitsanweisungen zur Steigerung der Arbeitssicherheit zu geben.

Die zugehörige App, die mit einem Software Development Kit (SDK) geliefert wird, ermögliche eine einfache Kopplung der Scanner mit Android-basierten Mobilgeräten und unterstütze eine flexible Integration in die Unternehmenssoftware.

