Einhändig bedienbar, vielfältig einsetzbar

Der IT-G600 besitzt eine numerische Tastatur und ein 4,7"-Full-Touch-Display, der IT-G650 verfügt über einen 5,5"-Full-Screen. Als neue Flaggschiffmodelle seien die Geräte mit einem leistungsstarken CPU ihrer ausgestattet sowie mit einem starken 4-GB-RAM-Arbeitsspeicher, was flüssiges Arbeiten garantieren soll. Das Betriebssystem Android 9 mache sie sehr vielseitig. So könnten nicht nur für das Betriebssystem entwickelte Geschäftsanwendungen ausgeführt werden, sondern auch branchenspezifische Anwendungen, wie sie beispielsweise in der Einzelhandels-, Fertigungs- und Logistikbranche verwendet werden.

Die neuen Modelle sollen so konzipiert sein, dass sie bequem mit einer Hand gehalten und bedient werden können. Sie verfügen über „Casioccan25°“ für besonders ergonomisches Arbeiten: Der Scanner ist an der Rückseite mit einem 25°-Neigungswinkel angebracht, für einfaches Scannen von Barcodes über Kopf, auf Brusthöhe und in Bodennähe.

Zur Ausstattung gehören u.a. ein CMOS-Imager für das Einlesen von 1D- und 2D-Codes, eine 13-MP-Kamera sowie ein RFID-Modul, das nicht nur zum Lesen von RF-Tags, sondern auch zum sicheren Anmelden per Smart-ID-Ausweis der Mitarbeiter verwendet werden kann.

Der IT-G600 soll robust genug sein, um einem Sturz aus 1,8 m und mit Bumper sogar 2,5 m standzuhalten. Beide Modelle sollen in Temperaturbereichen von –20 °C bis 50 °C eingesetzt werden können. Da sie auch staub- und wasserdicht sind (IP67-konform), eignen sich die Handheld-Terminals für eine Vielzahl von Arbeitsbedingungen.

Bildquelle: Casio Europe GmbH