Eleganter Abflug

MOB: Herr Winkler, Ihr Unternehmen entwickelt u.a. Apps für Flughäfen. Welche besonderen Anforderungen stellen Reisende an eine solche App?Thomas Winkler: Flughafengäste wünschen sich in erster Linie aktuelle Informationen rund um ihren Flug. Das beinhaltet u.a. Infos zu Check-in- und Boarding-Zeiten, aber auch Gate-Änderungen und Verspätungen. Darüber hinaus haben Reisende häufig Probleme, schnell und stressfrei an ihr Ziel zu gelangen. Auch hier setzt die App an: Dank Indoor-Navigation erleichtert sie die Orientierung auf dem komplexen Flughafengelände. Weitere wertvolle Features können Informationen zu den Wartezeiten an den Sicherheitskontrollen und personalisierte Benachrichtigungen auf Basis des Standorts und der aktuellen Situation sein.