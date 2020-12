Field Service Management soll Prozesse optimieren

{newsItem.falMedia[0]}

HSM entwickelt, produziert und vertreibt Produkte und Anlagen zum Pressen von Wertstoffen und Schreddern von Papier und elektronischen Datenträgern. Mit der Einführung der beiden Lösungen möchte das Unternehmen seine weltweiten Serviceprozesse optimieren, die Servicestützpunkte vernetzen, die Mitarbeiter in der Anwendung unterstützen und die Kundenzufriedenheit steigern.

Bisher nutzten die 35 Disponenten und 100 Servicetechniker bereits eine Mobile-Service-Management-Software, die den gewachsenen Ansprüchen von HSM allerdings nicht mehr gerecht wurde und abgelöst werden sollte. Deswegen begab sich HSM 2019 auf die Suche nach einer ganzheitlichen, zukunftssicheren Lösung mit einer modernen, intuitiven und nutzerfreundlichen Oberfläche. Nach einer ausführlichen Evaluation verschiedener Anbieter fiel die Entscheidung schließlich auf MobileX. Ausschlaggebend dafür war, dass die Field-Service-Management-Suite den Anforderungen von HSM am besten entsprach und mit intuitiven Oberflächen überzeugen konnte. Mit der Einführung soll ein durchgehender, medienbruchfreier und weitgehend automatisierter Serviceprozess entstehen, der den Arbeitsaufwand minimiert und die Einarbeitung neuer Mitarbeiter erleichtert.

Im September 2020 begann die Umsetzung des Projekts. Die Anbindung an das führende SAP-CS-System erfolgt dabei über das MobileX-SAP ERP AddOn. Der Go-Live in Deutschland ist für das erste Quartal 2021 geplant. Anschließend soll der Rollout in England, Frankreich, Polen, Spanien, China und in den USA folgen.



