Fitness und Wohlbefinden messen

Das Wearable bietet laut Hersteller Trainingsdaten in Echtzeit, welche die Beanspruchung durch das Workout auf der Uhr und in der App zeigen. Damit soll leicht verständlich vermittelt werden, ob bei der Bewegung und beim Sport über- oder untertrieben wird. Es sollen Einblicke in die verbrachte Zeit in bestimmten Herzfrequenz-Zonen, die Menge der verbrauchten Kalorien und wie sehr die Trainingseinheit das Herz-Kreislaufsystem beansprucht hat gegeben werden.



Damit könne jeder seine Fortschritte beobachten und erfassen. Für Spaziergänge, Wanderungen, Walking oder Jogging gebe es zudem die GPS-via-Smartphone-Funktion. Das Wohlbefinden der Nutzer soll z. B. mit Anleitungen zu Atemübungen verbessert werden. Ebenso zeige der Fitness-Tracker an, wie erholsam der Schlaf war und wie sich das vegetative Nervensystem erholt habe.



Mit einem Gewicht von 32 Gramm sei die Fitness-Uhr leicht genug, um komfortabel rund um die Uhr getragen zu werden. Smart Notifications sollen währenddessen dafür sorgen, dass die Verbindung bestehen bleibt. Das Farb-Touch-Display sei für die Indoor-Nutzung optimiert worden. Seine Zifferblätter lassen sich farblich anpassen und es stehen verschiedene Armbandfarben zur Verfügung. Im Uhrzeitmodus mit kontinuierlicher Pulsmessung und bis zu 50 Stunden im Trainingsmodus mit verbundenem GPS soll der Akku der Uhr bis zu vier Tagen halten.

Bildquelle: Polar