Flexibler arbeiten in der Cloud

Die mobile Produktivität in deutschen Unternehmen steigt. Vor allem technikaffine Mitarbeiter nutzen heute immer häufiger eigene Endgeräte, um remote auf ihren Arbeitsplatz zuzugreifen. Diese Mobilität schafft Effizienz, stellt aber auch Anforderungen an IT-Sicherheit und Infrastruktur. Speziell im Bereich Mobile Device Management (MDM) nutzen viele Unternehmen schon lange On-Premise-Lösungen, doch Wartungsaufwand und Kosten durch immer schnellere Hard- und Software-Produktlebenszyklen steigen.

Der Umzug von on-premise in die Shared Cloud bot die Lösung. Vorgabe der Delvag war es dabei, Zugriffskontrollen für Apps, Geräte und Standorte sowie die Anwendungsverwaltung in der Cloud zentral und sicher zu steuern und das Projekt DSGVO -konform umzusetzen. Durchgesetzt werden die strengen Sicherheitsstandards durch klare Sicherheitsregeln und ein rollenbasiertes Berechtigungsmanagement – gestützt durch technische Instrumente wie Unified Access Gateway (UAG), Secure E-Mail Gateway, Per-App-VPN und einen Content Gateway für Filesysteme. Neue Mitarbeiter erhalten damit zügig, sicher und ohne Helpdesk Zugriff auf Firmendokumente und Apps und können Drittanbieteranwendungen und Online-Plattformen über einen Single Sign-on nutzen.

Für den Kölner Versicherer erübrigt sich somit die Anschaffung teurer Hard- und Software. Deren Wartung übernimmt der IT-Dienstleister im Hintergrund, während sich das interne IT-Team auf seine Kernaufgaben im regulären Geschäftsfeld konzentriert. „Schon jetzt können wir sagen, dass sich unser Bearbeitungsaufwand im MDM deutlich minimiert hat“, betont Daniel Knoblich, Referent Informationsmanagement bei Delvag. Neben der Kostenersparnis sieht er höhere Stabilität und bessere Usability als wichtigste Vorteile. Der Aufwand der Migration hat sich aus seiner Sicht gelohnt. „Die kundenfreundliche, flexible Zusammenarbeit mit unserem IT-Dienstleister Mightycare Solutions hat dafür gesorgt, dass wir dieses komplexe Vorhaben erfolgreich umsetzen konnten“, so Knoblich. Im nächsten Schritt will er den Einsatz mobiler Devices intern weiter ausbauen und setzt bei der Entwicklung neuer Lösungen weiter auf das umfassende Know-how seines Service-Partners in Sachen Cloud.

Bildquelle: Delvag