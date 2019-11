Fossil, aber nicht versteinert

{newsItem.falMedia[0]}

Auf dem neuen, stromsparenden Display sollen dem Nutzer den ganzen Tag über aktuelle Informationen angezeigt werden, während die Uhr gleichzeitig den Look eines klassischen Zeitmessers mit Zeigern hat. Die Hybrid HR biete eine Vorschau auf Anrufe und Textnachrichten, Tracking der Herzfrequenz und Tracking verschiedener Trainingsarten, Wetteranzeige in Echtzeit und vieles mehr. Mit einer Akkulaufzeit von mehr als zwei Wochen könne der Nutzer fast alles über die Uhr am Handgelenk erledigen.

Die Hybrid HR biete Smartwatch-Funktionen verpackt im Design einer traditionellen Uhr, darunter:

Design: Kombiniert mechanische Zeiger mit einem dynamischen, full-round Display für die Anzeige von eingehenden Textnachrichten und App-Benachrichtigungen sowie Kontextinformationen wie Wetterupdates, Anzeige der Uhrzeit in einer zweiten Zeitzone und mehr.

Tracking: Anzeige von Gesundheitsdaten wie Herzfrequenz, Schrittzahl, Kalorienverbrauch und Aktivitätsminuten sowie Aufzeichnung von Trainingseinheiten, Schlafphasen und Anzeige des Fortschritts bei der Erreichung eines Trainingsziels über einen bestimmten Zeitraum.

Akkulaufzeit: Wenn alle Funktionen aktiviert sind, hält der Akku der Hybrid HR mit einer einzigen Ladung mehr als zwei Wochen.

Die Smartwatches seien über Bluetooth immer mit dem Smartphone verbunden und sollen eine Akkulaufzeit von mindestens zwei Wochen haben (je nach Nutzung). In Verbindung mit der Fossil-Smartwatches-App erhalte der Nutzer detaillierte Statistiken über Aktivitäts- und Schlafdaten, könne seine Fitnessziele verfolgen, die Drücker der Uhr individuell mit Funktionen belegen, das Zifferblatt individuell einstellen, Benachrichtigungen vom Smartphone filtern und vieles mehr. Alle Modelle bieten Bänder zum Selbstwechseln aus Leder, Silikon oder Edelstahl.

Bildquelle: Fossil