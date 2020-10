Futuristisches Design für das Mate 40 Pro

{newsItem.falMedia[0]}

Das Mate 40 Pro erscheint im November 2020 in Deutschland in den Farben Black und Mystic Silver zu einer UVP von 1.199 Euro.

Einen weiteren Smartphone-Meilenstein setzt der Anbieter mit dem im 5-Nanometer-Verfahren gefertigten System-on-a-Chip (SoC). Der Kirin 9000 vereine in einem Huawei-Smartphone nie dagewesene Leistung mit Effizienz. Das Mate 40 Pro unterstreiche mit seinem futuristischen Design die DNA der bisherigen Mate-Modelle. Der ikonische Space Ring als kreisförmiges Element auf der Rückseite schaffe Ästhetik, die aus der Masse hervorstechen soll.

Das neue Horizon-Display ist in einem Winkel von 88 Grad gebogen – so soll ein randloses Seherlebnis bei einem 6,8-Zoll-Bildschirm garantiert sein. Mit einer Auflösung von 2.772 x 1.344 Pixeln sei das Oled-Display besonders scharf. Scharf sei auch die Frontkamera: Denn trotz im Vergleich zum Vorgänger geringerem Platzbedarf kann der Nutzer nicht nur auf die neuesten Kameratechnologien wie 3D-Gesichtserkennung zurückgreifen – es ist den Entwicklern zudem gelungen, eine Ultra-Weitwinkel-Selfie-Kamera für professionelle Aufnahmen zu verbauen. Der in der Selfie-Kamera integrierte Gestensensor arbeite präzises, so der Hersteller, und sorge für eine intuitive, berührungslose Bedienung. Das Smartphone biete Schutz vor Wasser und Staub nach der IP68-Norm und verfüge über Lautstärketasten sowie die beliebte Displaysteuerung.



Bildquelle: Huawei