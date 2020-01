Ganz besondere Spinde

{newsItem.falMedia[0]}

„Bring Your own device" (BYOD) ist in der Kieler Gemeinschaftsschule kein leeres Schlagwort mehr, seit die mobilen Endgeräte mit Schließfächern, Schränken und Rollkoffern von Leba Deutschland sicher aufbewahrt und aufgeladen werden können.

Die Aufbewahrungssysteme seien eine wichtige Voraussetzung für die Entwicklung der digitalen Bildung, denn private und schuleigene Tablets und Laptops sind wertvolle Ressourcen.

Die Goethe Gemeinschaftsschule in Kiel hat sich „digitale Bildung" ganz groß auf die Tafel geschrieben: Die digitale Infrastruktur der Schule bildet die Lebenssituation von Schülern und Schülerinnen ab, für die der Umgang mit Smartphone, Tablet und Laptop tägliche Routine ist. Nach dem BYOD-Prinzip bringen sie ihre eigenen Endgeräte mit in die Schule und arbeiten damit im Unterricht. Wenn die Geräte nicht benötigt werden – in den Pausen und im analogen Unterricht – lagern sie sicher verschlossen in ihren Schließfächern: in den Leba Notelocker

Seit Ende 2019 hat die Schule zusätzlich zwei Piloträume mit Tablets und Laptops ausgestattet und evaluiert die Einsatzmöglichkeiten, damit der Unterricht nicht nur auf die mitgebrachten Endgeräte der Schüler angewiesen ist. In einem Fachraum befinde sich ein kleiner Schrank (Notebox) mit 15 Tablets, in einem anderen ein Rollschrank (Notecart Flex) mit 15 Laptops. Die Geräte seien zu jeder Zeit aufgeladen und einsatzbereit, wenn der Unterricht es erfordert.

„Wir haben erreicht, dass zu jeder Zeit in jedem Raum unserer Schule, egal in welchem Unterricht, Lehrer und Schüler digitale Endgeräte einsetzen können, entweder die eigenen oder die von der Schule gestellten", erklärt Markus Michalski, Koordinator für die Jahrgänge 8 bis 10 an der Goethe Gemeinschaftsschule Kiel. „Unsere Infrastruktur ist so beschaffen, dass ein reibungsloses Arbeiten möglich ist und Schülerinnen und Schüler ihre privaten Endgeräte bedenkenlos mitbringen können, weil sie in den Pausen in einem sicheren Schrank verschlossen und aufbewahrt werden." Die digitalen Lehr- und Lernwerkzeuge seien in das pädagogische Konzept integriert und würden im Unterricht eingesetzt, wo es sinnvoll ist.

Bildquelle: Leba Deutschland