Gemeinde-Chat in Regensberg

In Regensberg soll die Kommunikations-App Beekeeper das Dorfleben in Schwung halten und die Gemeindeverwaltung entlasten.

Was große Firmen schon lange nutzen, führt nun auch die kleine Gemeinde Regensberg ein: Die Kommunikations-App Beekeeper vom gleichnamigen Software-Entwickler steht seit Dezember nicht nur den Gemeindemitarbeitern, sondern jedem der 473 Einwohner zur Verfügung.

Ziel sei es, die Gemeindeverwaltung zu entlasten, den Regensbergern zeitgemäße Kommunikationsmöglichkeiten zu bieten und dadurch das Dorfleben in Schwung zu halten. Ein digitaler Jungendraum, zu dem Erwachsene keinen Zutritt haben, stehe bereit, um die jungen Regensberger für das Gemeindeleben begeistern. Mit Regensberg bekomme Beekeeper den ersten Kunden, der mit Hilfe der App die Einwohnerkommunikation digitalisiert.

Die kleine Gemeinde im Zürcher Unterland mit dem Gemeindepräsidenten Gregory Turkawka stellt seit Dezember 2019 jedem Einwohner einen Zugang zu der Kommunikationsplattform zur Verfügung, um so die Kommunikationskanäle den Ansprüchen ihrer Einwohner anzupassen. Fast ein Drittel der Bewohner habe sich bereits aufgrund eines ersten Informationsschreibens in der „Regensberger App“ – wie die App nach den Designanpassungen genannt wird – angemeldet. Im Verlauf einer Infoveranstaltung zur neuen Kommunikationsplattform hätten noch mehr Regensberger ein Profil erstellt.

Der Gemeindepräsident sagt dazu: „Wir haben verschiedene Apps wie Threema, Crossiety, Work und andere getestet und verglichen, schliesslich haben wir uns für Beekeeper entschieden, weil bei dieser Kommunikationslösung die Anforderungen an den Datenschutz und die Datensicherheit über das Datenschutzgesetz hinausgehen, dazu kommt noch das intuitive Handling der App.“ Zudem könne die App an das Corporate Design der Gemeinde angepasst werden.

Mitteilungsblatt wird umweltfreundlicher

Heute würden auf der App bereits Informationen ausgetauscht, Umfragen gemacht, miteinander gechattet, Fritteusen, Kleider und andere Dinge verschenkt und neuerdings die Inhalte des Mitteilungsblattes veröffentlicht. „Nur schon dieses Mitteilungsblatt zu produzieren und zu versenden war ein riesiger Aufwand“, sagt Gemeindeschreiberin Beatrix Pelican. „Wir glauben, dass Beiträge, die neu über die App publiziert und aktiv gepusht werden, öfter gelesen werden als im Mitteilungsblatt oder in der Zeitung.“ Sie und ihr Team sind außerdem überzeugt, dass sie mit der Kommunikations-App vermehrt auch Jugendliche für das Gemeindeleben begeistern können. Ein künftiger Jugendraum werde bereits über die App vorbereitet. „Auf diesen Stream haben die Erwachsenen keinen Zugriff“, schmunzelt Gregory Turkawka. Die App sei von der Einfachheit mit Whatsapp und Facebook-Streams vergleichbar und werde in ihren Anwendungen stets erweitert. So könnten bei Bedarf schon bald weitere Dienste für die Einwohner angeboten werden.

Auch die älteren Semester sind dabei

Auch die Regensberger Senioren freuen sich auf die neuen Möglichkeiten. Der 70-jährige Romolo Honegger sagt: „Jetzt kann ich endlich mit dem ganzen Dorf chatten, wie ich das schon lange mit meiner Tochter über WhatsApp mache.“ Der Schwatz im Dorfladen sei durch die neuen digitalen Möglichkeiten nicht in Gefahr, schließlich würden über die App aktiv Veranstaltungen oder Sonderangebote publiziert, von denen gerade das physische Dorfleben stark profitiert. Und anders als zum Teil noch in Deutschland, ist es in der Schweiz auch für Senioren und für die Landbevölkerung eine Selbstverständlichkeit, jederzeit online zu sein. Denn das Internet ist heute in der Schweiz nahezu immer und überall verfügbar. Über 90 Prozent der Schweizer Privathaushalte haben einen Internetanschluss und fast 80 Prozent der Gesamtbevölkerung besitzt ein Smartphone mit der Möglichkeit, unterwegs auf das Internet zuzugreifen.

Bildquelle: Regula Wegmann