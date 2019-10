Generation Z und der Konsum

{newsItem.falMedia[0]}

Die Daten- und Analyseexperten von App Annie haben in einer Studie das Konsumverhalten und die Lieblings-Apps des digitalen Nachwuchs analysiert und neue Erkenntnisse gewonnen.

Digital Natives kennen keine Welt ohne Internet und ihr erstes Telefon war wahrscheinlich ein Smartphone. Wer die Generation Z erreichen will, schafft das also am besten über ihr Handy.

71 Prozent der Jungen und Mädchen sind der Meinung, dass Marken und Unternehmen ihnen helfen sollten, ihre persönlichen Ziele und Bestrebungen zu erreichen. Digital Natives, die mit dem Zugang zu Dienstleistungen wie Uber und Spotify aufwachsen, legen also Wert auf Zugang und nicht auf Eigentum. Digitale Mobilität hat ihnen die Plattform gegeben, um mit Marken zu ihren eigenen Bedingungen zu interagieren. So zeigt die Studie unter anderem:

Das Nutzerverhalten und die beliebtesten Apps der Generation Z variieren je nach Markt – zum Beispiel verbringen deutsche Jugendliche rund 25 Prozent weniger Zeit mit Spielen als der globale Durchschnitt. Die jungen Nutzer in Japan hingegen investieren doppelt so viel Zeit.

Digital Natives verbringen monatlich mit rund 150 Sitzungen pro App etwa 55 Prozent mehr Zeit in den top Non-Gaming-Apps als die anderen Generationen. Die sieben bis 22-jährigen verbringen monatlich im Schnitt 3,7 Stunden in einer App, abseits der klassischen Spiele. In Deutschland sind es rund 3,1 Stunden.

„Die Generation Z ist die erste, die zu 100 Prozent in der mobilen Welt groß wird", sagt Ted Krantz, CEO von App Annie. „Die Studie zeigt, wie Digital Natives ihre Smartphones nutzen und welche Auswirkungen dies auf die mobile Wirtschaft hat," ergänzt er. Die Priorisierung der Entwicklung einer mobilen Produkt- und Werbestrategie, die auf die individuellen Bedürfnisse der Generation Z zugeschnitten ist, sei entscheidend für den zukünftigen Erfolg von Marken. Wer sich nicht anpasse, verliere im Wettbewerb gegen disruptive Konkurrenten.

Bild: Getty Images/iStock