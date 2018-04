Gepäck-Tracker für die Luxustasche

Der Tracker sei das erste Device, das den Sigfox-Monarch-Service nutze. Mit jenem Service können Sigfox-Devices nahtlos in allen Weltregionen betrieben werden, indem automatisch die lokalen Funkfrequenzstandards erfasst werden und sich das Device darauf einstellt. Da der Betrieb der Devices global in drei Zonen mit unterschiedlichen Funkfrequenzstandards aufgeteilt ist, eröffnet der Monarch-Service globale „Tracking & Tracing“-Applikationen in der Logistik und im Supply-Chain-Management (SCM) sowie im Predicitive Maintenance von Schiffen, Flugzeugen, Eisenbahnen und Fahrzeugflotten.

Asset-Tracking ist einer der wichtigsten Märkte der immens großen IoT-Branche und der Monarch-Service soll für diesen Markt ein entscheidender Durchbruch sein. Das Louis-Vuitton-Projekt ist die erste kommerzielle Applikation dieser Art, von denen noch vielen weitere in den kommenden Monaten und Jahren folgen sollen. Der Gepäck-Tracker ist als Zubehör für die Horizon-Modelle 50, 55 und 70 erhältlich und kann in eine Tasche in den Koffern eingeclippt werden. Er ist laut Hersteller einfach in der Handhabung und sein geringer Energiebedarf ermögliche eine Batterielebensdauer von bis zu sechs Monaten.



